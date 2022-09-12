Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da Konyaspor mesaisi
[Fotograf: AA]
Cuma günü Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Koşu ve dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Etiketler: Galatasaray Konyaspor Süper Lig
Son Haberler
- 17:48
- 17:14
- 17:13
- 17:02
- 17:01
Sıradaki Haber
Arsenal-PSV Eindhoven maçı ertelendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz