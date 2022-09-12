Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arsenal-PSV Eindhoven maçı ertelendi
[Fotograf: AA]
UEFA, İngiliz takımı Arsenal ile Hollanda takımı PSV Eindhoven arasında 15 Eylül Perşembe günü oynanacak maçın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
UEFA'dan yapılan erteleme nedeniyle ilgili açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşandığı ifade edildi.
Maçın oynanacağı tarihin ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi
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