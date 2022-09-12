Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
EuroBasket çeyrek final heyecanı başlıyor
[Fotograf: AA]
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak.
Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliğinde oynanacak maçlarda yarın İspanya-Finlandiya ve Almanya-Yunanistan karşılaşmaları yapılacak.
14 Eylül Çarşamba günü ise Fransa-İtalya ve Slovenya-Polonya maçları oynanacak.
Çeyrek final maçlarının programı şu şekilde:
Yarın:
18.15 İspanya - Finlandiya
21.30 Almanya - Yunanistan
14 Eylül Çarşamba:
18.15 Fransa - İtalya
21.30 Slovenya - Polonya
Etiketler: Basketbol
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