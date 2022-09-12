Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diego Costa Wolverhampton'a transfer oldu
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İspanyol golcü Diego Costa, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'a transfer oldu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Wolves, tecrübeli forvet Diego Costa ile 2022/23 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri yer aldı.
Daha önce İngiltere'de Chelsea ve İspanya'da Atletico Madrid forması giyen 33 yaşındaki golcü futbolcu, en son Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı forması giyiyordu.
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