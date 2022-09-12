Ligde yenilgisi bulunmayan iki takımın mücadelesinde kazanan Başakşehir oldu, mücadelenin tek golünü 71. dakikada Traore kaydetti.

Maçın 87. dakikasında teknik direktör Valerien İsmael kırmızı kart görerek saha kenarından ayrıldı.

Bu maç ile Beşiktaş ligde ilk mağlubiyetini alarak 13 puanda kaldı. Başakşehir ise puanını 13'e çıkardı.

Beşiktaş, namağlup unvanını kaybetti

Beşiktaş, 5 maçlık yenilmezlik unvanını kaybetti.

Geride kalan 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, Yukatel Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü maçlarını kazanırken, Aytemiz Alanysapor ile berabere kaldı ve 13 puan topladı.

Ismael kırmızı kart gördü

Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında 3 puanın yanı sıra teknik direktör Valerien Ismael'i de kaybetti.

Halil Umut Meler'in bir kararı sonrasında hakeme tepki gösteren Ismael, sarı kart görmesinin ardından Meler'i alkışla protesto edince 88. dakikada ikinci sarı kartla kulübeden ihraç edildi. Karşılaşmanın kalan bölümünü Ismael'in yardımcısı Adam David Murray siyah-beyazlı takımı idare etti.

Yeni transferler Beşiktaş'ta siftah yaptı

Siyah-beyazlı takımın bu sezonki transferleri arasında yer alan Nathan Redmond, Tayyip Talha Sanuç ve Tayfur Bingöl, Beşiktaş formasıyla ilk maçlarını oynadı.

Karşılaşmaya yedek başlayan iki oyuncudan Redmond, 57. dakikada oyuna girerken, Tayyip Talha 74. dakikada Necip Uysal'ın, Tayfur Bingöl ise Berkay Vardar'ın yerine mücadeleye dahil olarak siyah-beyazlı formayla siftah yaptılar.

Necip Uysal'a hem destek hem protesto

Medipol Başakşehir'in Traore ile attığı golde kaptırdığı topla turuncu-lacivertli takımın atağa çıkmasına sebep olan Necip Uysal oyundan çıkarken siyah-beyazlı taraftarlar ikiye bölündü. 74. dakikada yerini Tayyip Talha Sanuç'a bırakan Necip Uysal oyundan çıkarken Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı tecrübeli oyuncuyu ıslıkla protesto ederken bir kısmı alkışla destek verdi. Siyah-beyazlı futbolcuyu kulübede ilk teselli eden isim ise teknik direktör Valerien Ismael oldu.

Yönetime protesto

Beşiktaşlı taraftarlar maçın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı yönetimi protesto etti.

Siyah-beyazlılar, bir müddet "Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık" şeklinde tezahürat yaptı.

Önemli anlar: İlk yarı

11. dakikada soldan Salih Uçan'ın kullandığı kornerde Necip Uysal'ın kafa vuruşunda Mahmut Tekdemir kale önünde topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunu kaleci çıkardı.

18. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza yayı üzerine gelen topa Gedson gelişine vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

38. dakikada Lima'nın ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

40. dakikada Muleka'nın sağdan arka direğe gönderdiği topla buluşan N'Koudou çaprazdan şutunu çekti, Duarte son anda topa ayak uzatarak olası golü önledi.

Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

67. dakikada Saiss'in kendi yarı sahasından uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Redmond, ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

GOL - 71. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kenny'nin pasında topla buluşan Traore, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

82. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne yaklaştı. Cenk Tosun'un soldan ortasında Weghorst'un ceza sahasında kafayla kaleye göndermek istediği top, yere çarparak N'Koudou'nun önüne düştü. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Kalan bölümde Beşiktaş yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Medipol Başakşehir karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz

Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Necip Uysal (Dk. 75 Tayyip Talha Sanuç), Saiss, Masuaku, Berkay Vardar (Dk. 79 Tayfur Bingöl), Salih Uçan, Muleka (Dk. 57 Redmond), Gedson Fernandes (Dk. 75 Cenk Tosun), N'Koudou, Weghorst

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 56 Caiçara), Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan (Dk. 69 Deniz Türüç), Traore (Dk. 80 Aleksic), Mounir (Dk. 69 Serdar Gürler), Keny (Dk. 80 Okaka)

Gol: Dk. 71 Traore (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 88 Valerien Ismael (Teknik direktör) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 63 Caiçara, Dk. 65 Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Dk. 76 Duarte, Dk. 82 Ndayishimiye, Dk. 90 Deniz Türüç, Dk. 90+4 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 58 Salih Uçan, Dk. 86 Saiss, Dk. 90+4 Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)