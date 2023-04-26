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Spor
AA 26.04.2023 00:40

Göksu Üçtaş Şanlı, kariyerini sonlandırdı

Cimnastikte Türkiye adına ilklere imza atan milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Göksu Üçtaş Şanlı, kariyerini sonlandırdı
[Fotograf: AA]

Göksu Üçtaş Şanlı, ilk ve son aldığı madalyaların fotoğraflarını paylaştığı Twitter hesabında şu açıklamalarda bulundu:

"Ufak bir plan değişikliği ile uzun yıllardır performans sergilediğim sporculuk kariyerimi burada sonlandırdığımı bildirmek istiyorum. 28 yıl önce küçük bir çocukken ellerimden tutup bana böylesi bir amacı vizyon edinmemi sağlayan en büyük teşekkür, başta anneme ve aileme gelsin. Cimnastiğe ilk başladığım günden itibaren üzerimde hakkı, emeği olan bana inanan tüm antrenörlerime çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Türkiye Cimnastik Federasyonu ailesine, beni izleyen, destekleyen veya ilham bulan herkese çok teşekkür ederim. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları yolunda şimdiden tüm takım arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum."

2012 Londra Olimpiyatları'na katılıp, bu branşta Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk sporcu olan 32 yaşındaki Göksu Üçtaş Şanlı, 2020'de Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yer aletinde ikinci olarak Türkiye'ye büyük kadınlarda ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandırdı.

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