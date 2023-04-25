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Spor
AA 25.04.2023 20:16

Ümraniyespor 8 karşılaşmanın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti

Ümraniyespor Kulübü, bu sezon oynadıkları 8 karşılaşmanın VAR kayıtlarının açıklanmasını Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) talep etti.

Ümraniyespor 8 karşılaşmanın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti

İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1. haftadaki Fenerbahçe, 5. haftadaki Trabzonspor, 6. haftadaki Gaziantep FK, 9. haftadaki Kayserispor, 20. haftadaki Fenerbahçe, 22. haftadaki Galatasaray, 31. haftadaki Beşiktaş ve Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadıkları Trabzonspor karşılaşmalarının VAR kayıtlarının açıklanmasını istediklerini duyurdu.

"Belirtilen, futbol kurallarına uygun olmadığı izahtan vareste olan pozisyonlar sebebi ile anılan müsabakaların bütünüyle VAR kayıtlarının açıklanmasını, açıklanacak VAR kayıtlarının tarafımıza tebliğini Türkiye Futbol Federasyonundan talep ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."


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