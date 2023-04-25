Wimbledon yönetimi Ukrayna'ya yardım kararı aldı

Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübü (AELTC) Başkanı Ian Hewitt, Ukraynalıları desteklemek adına her bilet için 1 sterlin bağışlanacağını ve yardım miktarının 500 bin sterlinden fazla olabileceğini söyledi.

AELTC ve Büyük Britanya Tenis Federasyonu (LTA) ayrıca, Wimbledon'da ana tablo ya da eleme turlarında mücadele edecek tüm Ukraynalı sporcuların konaklama masraflarını karşılayacak. Bin Ukraynalı mülteci de 3-16 Temmuz'da düzenlenecek turnuvaya bir günlüğüne davet edilecek.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa tepki olarak geçen yıl Rus ve Belaruslu tenisçilerin turnuvada mücadele etmesine izin vermeyen Wimbledon yönetimi, bu yılki turnuvada yasağı kaldırmıştı.