Bakan Kasapoğlu İzmir'de gençlik merkezi açılışı yaptı

Bakan Kasapoğlu, Türkiye genelinde 500'ün üzerinde gençlik merkezi, 300'den fazla da genç ofis bulunduğunu belirtti.

"Gençler neredeyse biz oradayız. O yüzden bugün sizlerle beraberiz. Bu güzel tesis, gece gündüz sizin hizmetinizde. İnanıyorum ki sizler buraları kullandıkça, buralar daha da güzelleşecek. Bizler de daha mutlu olacağız. İşte gençlerimizin anneleri, babaları burada. Onlar da mutlu. Onların mutluluğu gözlerinden okunuyor."

Kasapoğlu, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de hizmet siyasetini birlikte büyüteceklerini aktardı.

"Bu gençlerin gözündeki ışıltıyı, yüreklerindeki sevinci birlikte büyüteceğiz öyle değil mi? Bu tesis, gençlik merkezimiz; salonlarıyla, eğitim alanlarıyla, faaliyetleriyle, tüm imkanlarıyla Menderes için, İzmir için, güzel ülkemiz için hayırlı olsun."

Kasapoğlu, konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi sunan gençlerle tesisin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra tesisi gezen Bakan Kasapoğlu, merkezde yürütülen müzik, drama, halk oyunları gibi branşların derslerini bir süre takip etti.

Bakan Kasapoğlu, açılışın ardından Küner Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.