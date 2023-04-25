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Spor
AA 25.04.2023 16:17

Para Okçuluk Bahar Kupası sona erdi

Antalya'da düzenlenen 2023 Para Okçuluk Bahar Kupası tamamlandı.

Para Okçuluk Bahar Kupası sona erdi
[Fotograf: AA]

Organizasyon, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Kadınlar ve erkeklerde klasik yay açık, makaralı yay açık ve W1 kategorilerinde yapılan kupaya, 12 ilden 12'si kadın 44 sporcu katıldı.

Kupanın son gününde, 6 kategoride bireysel finaller yapıldı. Klasik yay kategorisinde erkeklerde Cemil Yılmazlı, kadınlarda ise Merve Nur Eroğlu altın madalya kazandı.

Makaralı yayda erkeklerde Murat Turan, kadınlarda Sevgi Yorulmaz birinciliği elde etti. W1 kategorisinde ise erkeklerde Caner Yiğit Aydın, kadınlarda da Nil Mısır birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri, törenle verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]


Cemil Yılmazlı, 2023 Para Okçuluk Federasyon Kupası'nda klasik yay erkekler kategorisinde birinci olduğunu belirtti.

"Heyecanlı ve keyifli bir yarışmayı geride bıraktık. Yarışmada birinci olmak ve altın madalya almak çok güzel bir duygu. Bundan sonra daha çok çalışıp milli takım kadrosunda yer almayı hedefliyorum."

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