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Spor
TRT SPOR 25.04.2023 15:30

Giresunspor toparlanamıyor

Bitexen Giresunspor, puan kaybına engel olamıyor. Medipol Başakşehir'e 4-2 yenilen yeşil beyazlı ekipte, taraftarların tepkisine sinirlenen Teknik Direktör Hakan Keleş istifa etmeyi düşünüyor.

Giresunspor toparlanamıyor
[Fotograf: AA]

Bitexen Giresunspor toparlanamıyor. Evinde Başakşehir'e 4-2 yenilen yeşil beyazlılar, kümede kalma mücadelesinde ağır yara aldı. Son 14 maçında 1 galibiyet 5 beraberlik 8 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi bir türlü istediği çıkışı gerçekleştiremedi.

Bu süreçte sadece evinde Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenen Çotanaklar, her geçen hafta kan kaybetti. Bitexen Giresunspor, son 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet alınca yeşil beyazlı camiada moralleri iyice bozuldu.

Bu moral bozukluğu, 4-2 kaybedilen Başakşehir maçında tribünlere de yansıdı. Taraftarların ıslıkla protesto ettiği kaleci Onurcan Piri, karşılaşmanın ikinci yarısında oynamak istemedi.

Bu yüzden ikinci 45 dakikada Çotanakların kalesini Ferhat Kaplan korudu.

Hakan Keleş isifa yolunda

Yeşil beyazlı futbolseverlerin tepki gösterdiği bir başka isim de teknik direktör Hakan Keleş oldu. 51 yaşındaki çalıştırıcı maç sonunda düzenlenen basın toplantısında yönetimle görüşüp istifa etmeyi düşündüğünü söyledi.

Bitexen Giresunspor gelecek hafta kümede kalma yolundaki en büyük rakibi İstanbulspor'la deplasmanda zorlu bir 90 dakika oynayacak.

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