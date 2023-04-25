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Spor
AA 25.04.2023 15:21

Fenerbahçe ağır yaralı

Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile berabere kalarak zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, son dakikalarda kalesinde gördüğü golle lider Galatasaray ile olan puan farkını 4’e indirme fırsatını tepti.

Fenerbahçe ağır yaralı
[Fotograf: AA]

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, tepkilerin odağında yer aldı. Ülker Stadyumu'nu doldurarak maçın başından sonuna kadar yaptıkları tezahüratlarla sarı-lacivertli takıma destek olan taraftarlar, tepkilerini karşılaşma sonrasında dile getirdi.

Bütün takımı toplayarak tribünleri alkışlayan Jesus'a taraftarlar tepki gösterince Portekizli teknik adam çılgına döndü.

Karşılaşmanın ardından konuşan Jesus, sonucun iki tarafı da gerdiğini dile getirdi. Herkesin hayal kırıklığı yaşadığını kaydeden Jesus, "Maçtan önce herkes çok inanıyordu farkı dörde indirebileceğimize. Maç sonu herkesi gerdi, mutlu etmedi tabii ki" dedi.

Alt sıralardaki takımlara puan kaybetmeye devam etti

Fenerbahçe, ligde alt sıralarda yer alan takımlara ise puan kaybı yaşıyor. 2022-23 sezonunun ilk maçında Ümraniyespor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahasından 3-3 skorla ayrılarak 1 puan alabildi.

14. hafta evinde konuk ettiği Giresunspor'a 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, 31'inci haftada karşılaştığı İstanbulspor'la da 3-3 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı. Ligde kümede kalma savaşı veren takımlardan istediği puanları toplayamayan Fenerbahçe, söz konusu maçlarda 7 puanı hanesine yazdıramadı.

İç sahada 23 gol yedi

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde iç sahada oynadığı karşılaşmalarda en çok gol yiyen takımlardan oldu. Ligde 31 hafta geride kalırken Fenerbahçe iç saha maçlarında kalesinde 23 gol gördü.

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