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Spor
AA 25.04.2023 14:55

Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu.

Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı
[Depophotos]

Sivasspor Kulübünün açıklamasına göre, 29 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Maçın bilet fiyatları

VİP alt 120 TL, maraton alt 70 TL, maraton üst 70 TL, güney alt 50 TL, güney üst 50 TL, kadın tribün 50 TL, misafir tribün 65 TL olarak belirlendi.

Kupa karşılaşmanın biletleri ise 26 Nisan'da satışa çıkacak. Diğer yandan, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı Fenerbahçe ile 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.

Kupa karşılaşmanın bilet fiyatları

VİP alt 100 TL, maraton alt 50 TL, maraton üst 50 TL, güney alt 30 TL, güney üst 30 TL, kadın tribün 30 TL, misafir tribün ise 39 TL olarak belirlendi.

Ev sahibi takım biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alınabilecek, Fenerbahçe logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabilecekler.

Kadın tribünü bilet satışları Sivas merkez Passolig gişelerinden ve maç günü stadyum gişelerinden yapılacak.


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