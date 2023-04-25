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Spor
AA 25.04.2023 14:58

Bakan Kasapoğlu'ndan "Karşıyaka Stadı" açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karşıyaka Stadı'nın yapımında engellerle karşılaştıklarını belirtti.

Bakan Kasapoğlu'ndan "Karşıyaka Stadı" açıklaması
[Fotograf: AA]

Bakan Kasapoğlu, 40'tan fazla stat yaptıklarını, İzmir'de de Gürsel Aksel Stadı ve Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı sporseverlerin hizmetine sunduklarını aktardı.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'deki Karşıyaka Stadı'nın henüz tamamlanmadığını hatırlattı.

"Maalesef belediyeler dahil olmak üzere engellerle karşılaştık yoksa stadın yapımı bitmişti şimdiye kadar. İzmir'de 3 stadın temeli aynı anda atıldı. Belediyelerin engellemesi, farklı kurumların engellemesi... Biz talep neyse bugüne kadar gereken adımlarımızı attık. Son süreçte yine Büyükşehir Belediyesiyle bir protokol imzaladık, devrettik. 'Hadi biz yapacağız' dediler ama 3 yıldır onun adımını da atmadılar."

Kasapoğlu, Karşıyaka Stadı'nı gerekirse kendilerinin yapabileceğini belirtti.

"Birilerinin bu noktada artık engel olmaktan ve bu süreçleri birer istismar aracı görmekten vazgeçmesi lazım. Bakın biz eser üretiyoruz. O yüzden yapmaktan, inşa etmekten hiçbir zaman kaçmayız. Bilakis birileri bir adım atıyorsa biz on adım atarız. Yeter ki gölge etmesinler, yaparız. Hepsinden önce başlayan bir süreci durduranlar, bunun müsebbipleri, bunu engelleyenleri açığa çıkarmanız lazım."

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir
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