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Spor
AA 25.04.2023 14:45

Sivasspor ligdeki çıkışını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerek son iki maçını kayıpsız geçen Demir Grup Sivasspor, çıkışını devam ettirdi.

Sivasspor ligdeki çıkışını sürdürdü
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Avrupa kupalarından elenmesinin ardından lige odaklanan kırmızı-beyazlılar, sakatlığı bulunan futbolcularının da düzelmesi sonrası başarılı performans göstermeye başladı.

Ligin 30. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 yenmeyi başaran Sivas temsilcisi, dün de Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek küme düşme hattından uzaklaştı.

Ligde geride kalan haftalarda 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyetle sahadan ayrılan Sivasspor, 37 puanla 10. sırada yer aldı.

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, ligde kalan 6 maçından 4'ünü iç sahada oynayacak.

Ligin 32. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Sivasspor, kalan haftalarda Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor ve Yukatel Kayserispor ile sahasında, HangiKredi Ümraniyespor ve Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

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