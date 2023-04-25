Oyun tutkunu gençler e-spor ile dünyaya açılıyor

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansının desteklediği proje kapsamında bilgisayar oyunlarına meraklı gençler için Talas Gençlik Merkezi'nde e-spor akademi kuruldu.

Akademi kapsamında 12 bilgisayarın yer aldığı 24 saat hizmet veren salon açıldı. Burada e-spor ile tanışan 419 oyun tutkunu genç, kurdukları takımlarda hem eğleniyor hem sosyalleşip dünyaya açılıyor hem de profesyonel sporculuğa adım atarak gelir elde etme imkanına kavuşuyor.

Akademiye katılan gençlere, 4 takım koçu eğitim veriyor.

[Fotoğraf: AA]

Bozkurt: Bin 647 öğrencimize çevrim içi eğitim verildi

Talas Gençlik Merkezi Müdürü Kürşat Bozkurt, Kasım 2021'den itibaren e-sporu gençlerle buluşturduklarını söyledi.

Bozkurt, bu sporun 15-23 yaş grubuna hitap ettiğini dile getirdi.

"Altı aylık proje kapsamında bin 647 öğrencimize çevrim içi eğitim verildi. Yine 500'e yakın aileye ve 200'e yakın öğrenciye yüz yüze eğitim verildi."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Bozkurt, 419 öğrencinin lisansa kavuştuğunu, kısa sürede profesyonel sözleşmelere imza atan kursiyerlerinin olduğunu dile getirdi.

"Burası milyonlarca insanın çevrim içi oyun oynadığı platform. Milyonlarca gencimizin bir arada buluştuğu, çeşitli kanallarla haberleştiği, sosyalleştiği, farklı kültürlerin bir araya geldiği platform. Haziran 2022'de eğitimlerimize katılan ve antrenörlük belgesi alan bir arkadaşımız, Brezilya takımına transfer oldu. Üç sporcumuz da bir kulübe transfer oldu ve maaşlı çalışıyor."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Kursiyerlerin hedefi yüksek

E-spor oyuncusu 17 yaşındaki Alperen Kağan Yılmaz, yaklaşık 10 yıldır oyun oynadığını, merkezde ise profesyonel olarak bir takımda mücadele ettiğini belirtti.

Devletin çok iyi imkanlar sunduğunu anlatan Yılmaz, kendini geliştirip önemli takımlara transfer olmak istediğini kaydetti.

Sporculardan 17 yaşındaki Ömer Altuner ise oynadığı oyunun yaklaşık 20 milyon aktif üyesi bulunduğunu, hedefinin dünyanın en iyileri arasına girmek olduğunu dile getirdi.

Ailesinin maçları takip ettikten sonra ön yargıyı bıraktığını anlatan Altuner, "Burası sosyal bir ortam. Tüm dünyadan insanlarla etkileşimdeyiz. Hatta bu platformda yabancı dilimizi bile geliştirme imkanı buluyoruz." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Kilci: Kayseri bugünden altyapısını oluşturmuş vaziyette

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonu, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen e-spor akademi projesi kapsamında birçok yeniliğe imza attıklarını aktardı.

Kilci, akademiye yaptıkları 1 milyon 300 bin liralık yatırımın kısa sürede sonuç vermesinin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

"Amacımız gençlerin, belirli bir disiplin içerisinde eğitim alarak istihdam edilebilirliklerini artırmak. Geleceğin spor dalları arasında yerini alacak e-spor için Kayseri bugünden altyapısını oluşturmuş vaziyette. Ailelerin e-spor özelinde ön yargılarından kurtulmasını sağlayıp, çocuklarını güvenle gönderebilecekleri bir alan oluşturduğumuz için mutluyuz."