A Milli Erkek Hentbol Takımı Portekiz'i konuk edecek

Ankara THF Spor Kompleksi'nde saat 18.00'de başlayacak müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Son maçında Konya'da konuk ettiği Lüksemburg'u 31-20 yenen milliler, grupta 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçını ise 30 Nisan Pazar günü Kuzey Makedonya ile başkent Üsküp'teki A1 Arena SC Boris Trajkovski Salonu'nda oynayacak.

Milli takımın Portekiz ve Kuzey Makedonya maçları aday kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Mehmet Emre, Hüseyin Bereket, Taner Günay, Samet Kanberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu, Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Doruk Pehlivan, Sedat Yıldırım, Gökay Bilim, Eray Karakoç, Atakan Şirin, Halil İbrahim Öztürk, Durmuş Ali Tınkır, Ramazan Döne, Ömür Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Şevket Yağmuroğlu, Çetin Çelik, Mehmet Ali Karadurmuş, Koray Ayar, Alper Aydın, Çağlayan Öztürk, Tolga Durmaz.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda hedef galibiyet

A Milli Takım'ın başantrenörü Okan Halay ile oyuncular Ramazan Döne, Doruk Pehlivan ve Atakan Şirin'in katılımıyla Ankara THF Spor Kompleksi'nde bir basın toplantısı düzenlendi.

Başantrenör Okan Halay, Portekiz'i yenebilecek güçte olduklarını söyledi. Halay, Portekiz'in güçlü bir rakip olduğunu aktardı.

"Portekiz 2020'den sonra dünya, Avrupa şampiyonası ve olimpiyatlarda yer alan ekiplerden, çok iyi çıkış yapan trendi yüksek olan bir takım. Biz de bunun bilincindeyiz. Şu anda çalışmalarımızı kesinlikle galibiyet üzerine yaptık. İki maçtan alacağımız bir galibiyet bizi tarihte ilk defa Avrupa Şampiyonası'na götürme fırsatını verecek."

Milli sporcu Ramazan Döne de yarınki maçtan galibiyet ile ayrılmayı hedeflediklerini belirtti.

Ramazan, Türk hentbol tarihinin en önemli maçına çıkacaklarını anlattı.

"Yaklaşık sekiz gündür kamptayız ve hazırlıklarımızı buna göre yaptık. İnancımız tam, tecrübeli takımız. Rakip takım Portekiz çok güçlü olabilir. Sahadaki mücadele sonunda kazanan takım belli olacak."

Ramazan, tarihte bir ilki başarmak istediklerini vurguladı.

"Biz yarın son terimize, son nefesimize kadar mücadelemizi verip tarihte bir ilki başarmak istiyoruz. İnşallah da başaracağız. Bu ülke için, bayrak için mücadele ediyoruz. Bu açıdan kalbim kıpır kıpır. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nın çok kenarından döndük. Ama bu defa öyle olmayacağını düşünüyorum. O heyecanı hep birlikte yaşamak istiyoruz."

Doruk Pehlivan: Portekiz'i yeneceğimize olan inancım tam

Milli sporculardan Doruk Pehlivan ise maça hazır olduklarını ve karşılaşmadan galibiyetle ayrılacaklarına inandığını vurguladı.

"Herkesin maça konsantre olduğunu düşünüyorum. Portekiz iyi bir takım ama bazen çok çok şanssız da olabiliyorlar. Konsantre bir takım değiller bence. Cesur bir şekilde oynadığımızda Portekiz'e karşı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Portekiz'i yeneceğimize olan inancım tam."

Milli sporculardan Atakan Şirin de güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

"Rakibimiz ne kadar güçlü olursa olsun bu maçı almak için çıkacağız. Özellikle depremde kaybettiğimiz rahmetli kaptanımız Cemal Kütahya için önemli bir armağan olacağını düşünüyorum. Yarınki maçı alıp Avrupa Şampiyonası yolunda devam edeceğiz. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Her şey güzel olacak inşallah."

A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Ankara THF Spor Kompkleksi'nde Portekiz ile karşılaşacak. Müsabaka saat 18.00'de TRT Spor Yıldız'da canlı olarak yayınlanacak.

Milliler gruptaki son maçını ise 30 Nisan Pazar günü Kuzey Makedonya ile deplasmanda oynayacak.