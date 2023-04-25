Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 25.04.2023 11:31

NBA'de yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu Markkanen

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz forması giyen Lauri Markkanen, yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu seçildi.

NBA'de yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu Markkanen
[Fotograf: Reuters]

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 25 yaşındaki Fin basketbolcu Markkanen, medya mensupları tarafından yapılan oylama sonucu 2022-2023 sezonunda en çok gelişme gösteren oyuncu ödülüne layık görüldü.

Oylamada Oklahoma City Thunder'dan Shai Gilgeous-Alexander ikinci, New York Knicks'ten Jalen Brunson ise üçüncü sırayı aldı.

Bu yıldan itibaren ligin eski oyuncularından George Mikan'ın isminin verildiği ödülü kazanan Markkanen, normal sezonu maç başına 25,6 sayı, 8,6 ribaunt ve 1,9 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Markkanen, Pascal Siakam, Giannis Antetokounmpo, Goran Dragic, Boris Diaw, Hidayet Türkoğlu ve Gheorghe Muresan'dan sonra ABD dışından bu ödülü kazanan 7. oyuncu oldu.

ETİKETLER
NBA Basketbol
Sıradaki Haber
LeBron James rekor kırdı, Lakers seride 3-1 öne geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:58
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Boğaz'da selamlama uçuşu yapacak
11:57
Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı
11:39
Altay’da ‘yerli motor’ müjdesi de çok yakın
12:03
Nurdağı'nda konteynerlerin yüzde 85'i kuruldu
11:55
Bursa'da müslüman olan kadın "Meryem" ismini aldı
11:40
Altın fiyatları için mobil uygulama geliştirildi
Göç yolundaki inci kefalinin korunmasına Sahil Güvenlik ekipleri de destek veriyor
Göç yolundaki inci kefalinin korunmasına Sahil Güvenlik ekipleri de destek veriyor
FOTO FOKUS
Altay’da ‘yerli motor’ müjdesi de çok yakın
Altay’da ‘yerli motor’ müjdesi de çok yakın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ