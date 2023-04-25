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Spor
DHA 25.04.2023 13:12

Altınordu kümede kalma yolunda fırsat tepti

Spor Toto 1. Lig'de Manisa FK deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Altınordu, kümede kalma yarışında altın değerinde 2 puan bıraktı.

Altınordu kümede kalma yolunda fırsat tepti
[Depophotos]

Düşme hattının 5 puan üzerinde yer alan 33 puanlı 15. sıradaki İzmir temsilcisi, son 4 haftada Bandırmaspor, Bodrumspor (D), Erzurumspor ve Çaykur Rizespor'la (D) karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Hasan Özer, skoru koruyamamanın kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

"Galip gelsek sıralamada daha güvenli bir yere gelirdik. Buruk bir sevinçle dönüyoruz. Bandırma maçını kazanarak ligde kalacağımıza inanıyorum."

Altınordu, Manisa'da aldığı beraberlikle bu sezon 5'inci kez öne geçtiği bir müsabakada puan kaybı yaşadı.

Kırmızı-lacivertliler sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği deplasmanında ilk golü atıp sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılırken, İzmir'de oynanan Keçiörengücü maçında skoru koruyamayıp rakibine 4-1 mağlup oldu.

Erzurumspor deplasmanında 1-0'ı yakalayıp karşılaşmayı 2-1 kaybeden Altınordu, ikinci yarıda ise Pendikspor'a konuk olduğu randevuda ilk golü bulmasına rağmen 2-1 yenildi.

Son olarak Manisa deplasmanında yakaladığı avantajı kullanamayan İzmir temsilcisi öne geçtiği karşılaşmalarda iyi savunma yapamayınca toplam 13 puandan oldu.

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