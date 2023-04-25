Antalyaspor'un iç sahadaki kaybetmeme serisi son buldu

Ligde daha önceki yenilgisini 17. hafta mücadelesinde 3 Ocak Salı günü Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla yaşayan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmadan sonra 19. haftada Bitexen Giresunsporla 2-2 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlılar, 21. haftada HangiKredi Ümraniyespor'u 3-2, 23. haftada Gaziantep FK'yı 1-0, 25. haftada Yukatel Kayserispor'u 4-0 yendi. 27. haftayı bay geçen, 29. haftada Antalya derbisinde Corendon Alanyaspor'u 3-1 yenerek üst üste dördüncü iç saha galibiyetine ulaşan Antalyaspor, 31. haftada dün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla sahasında kaybetmeme serisini altı haftaya çıkarma şansını yitiren ve bu sezon altıncı kez iç sahada haftayı puansız kapatan Antalyaspor, 31. hafta sonunda 33 puanda kaldı ve 13. sıraya geriledi.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.