Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetiyor.

Karadeniz temsilcisi, ligde 24 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Ligin 17. sırasında yer alan yeşil-beyazlılar, Corendon Alanyaspor karşılaşmasını taraftarı önünde kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Corendon Alanyaspor ise zorlu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Son 11 dış saha maçından da üç puan çıkartamayan 28 puanlı Alanyaspor, bu sefer taraftarını mutlu etmeyi planlıyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Müsabakayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...