Giresun'daki gol düellosunda kazanan çıkmadı
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor maçı 2-2 sona erdi.
Giresunspor ile Alanyaspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetti.
Giresunspor'un gollerini 84. dakikada Doğan Can Davas ile 88. dakikada penaltıdan Kuwas attı.
Alanyspor'un gollerini 17. dakikada Efecan Karaca ile 73. dakikada Zinedine Ferhat kaydetti.
Galibiyet hasreti 10 maça çıkan Giresunspor, ligde 9. berabeliğini alaran 23 puana yükseldi.
2-0 öne geçtiği maçta peş peşe yediği gollerle iki puan bırakan Corendon Alanyaspor ise üst üste 3 maçtır kazanamayarak 29 puana yükseldi.
Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
13. dakikada Görkem Sağlam'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Corendon Alanyaspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde, topa son olarak Perez vurdu. Arias'ın kafasından seken topu kaleci Runarsson, çizgi üzerinden çeldi.
GOL - 17. dakikada Alanyaspor öne geçti. Balkovec'in sol kanattan yaptığı ortada boş pozisyonda bulunan Efecan Karaca, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.
26. dakikada Mejia'nın ceza sahası içerisindeki Borja Sainz'a yerden aktarmak istediği top, defanstan döndü. Mejia önünde kalan topa sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
45+4. dakikada Cavaleiro'nun yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda, top üst direkten döndü.
İlk yarı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
64. dakikada Giresunspor’da ceza yayına uzak mesafeden Görkem, serbest vuruş kullandı, kaleci Runarsson uzanarak topu çıkardı.
66. dakikada Alper’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bajic'in vuruşunda kaleci Runarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi.
GOL - 73. dakikada Efecan’ın pasını ceza sahası içi sol tarafında alan Zinedine Ferhat, kaleci Ferhat’ı geçerek topu ağlarla buluşturdu. 0-2
GOL - 84. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hayrullah ortasında kale yakınında bulunan Doğan Can'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
GOL - 86. dakikada Sainz'a ceza sahası içinde yapılan faulün ardından hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Kuwas meşin yuvarlağı gönderdi. 2-2
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Turgut Doman, Yusuf Bozdoğan, Murat Şener
Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Perez, Arias (Dk. 62 Kuwas), Alper Uludağ (Dk. 75 Faruk Can Genç), Mejia (Dk. 80 Murat Cem Akpınar), Görkem Sağlam, Savicevic (Dk. 46 Campuzano), Serginho, Borja Sainz, Bajic (Dk. 75 Doğan Can Davas).
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan Bayır, Rassoul, Balkovec, Doumbia (Dk. 46 Lusamba), Leroy Fer, Umut Güneş (Dk. 74 Fatih Aksoy), Efecan Karaca (Dk. 83 Efkan Bekiroğlu), Cavaleiro (Dk. 58 Zinedine Ferhat), Koulouris (Dk. 75 Ahmed Hassan).
Goller: Dk. 17 Efecan Karaca, Dk. 73 Zinedine Ferhat (Corendon Alanyaspor), Dk. 84 Doğan Can Davas, Dk. 88 Kuwas (penaltıdan) (Bitexen Giresunspor).
Sarı kartlar: Dk. 35 Serginho, Dk. 48 Campuzano (Bitexen Giresunspor), Dk. 56 Runarsson, Dk. 76 Pereira, Dk. 90+2 Fer, Dk. 90+4 Zinedine Ferhat (Corendon Alanyaspor).
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