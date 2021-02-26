En son 1976-1977 yılında Süper Lig’de mücadele eden Giresunspor bu sezon TFF 1. Lig’de şampiyonluğa çok yakın.

Ligin 23. haftasında Adanaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek üst üste 12. galibiyetini alan lider Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, “Takımımızda ve şehrimizde inanılmaz bir heyecan var. Üst üste 12 maç kazanarak rekor kırdık. Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Süper Lig’e gitmek istiyoruz” sözleriyle heyecanını TRT Haber’e anlattı.

[Fotoğraf: AA| Çotanak Stadı ]

"5 galibiyet Süper Lig'e çıkarır"

Süper Lig’e çıkmak için 11 maçlık fikstürü olan Giresunspor’da şehir ve takım hedefe kilitlenmiş durumda.

COVID-19 vakaları, sakatlıklar ve yeni bir takım yapılanması yeşil beyazlı kulübü özellikle sezonun ilk yarısında zorladı. Hızlı bir toplarlanma süreci yaşayan Giresunspor'da şimdi tek hedef şampiyonluk.

En yakın rakibi Samsunspor’un 4 puan, Play-Off şansını devam ettiren İstanbulspor’un ise 10 puan önünde yer alan Giresunspor’un çalıştırıcısı Hakan Keleş, “kalan maçlarda 5 galibiyetin bizi Süper Lig’e çıkaracağını düşünüyorum” dedi.

[Fotoğraf: AA | Giresunspor - Ankaraspor karşılaşması]

Manchester City ile yarışıyor

TFF 1. Lig’in en az gol yiyen takımı Giresunspor’un bu sezon savunma performansı da dikkati çekiyor.

Oynadığı 23 maçta 14 gol yiyen yeşil beyazlılar yalnızca 2 kez yenildi.

Giresunspor, profesyonel liglerde en uzun galibiyet serisine sahip takım olan Manchester City'nin arkasında 2. sırada yer alıyor.

13 maçtır üst üste kazanan City'yi 12 maçlık galibiyet serisiyle Giresunspor takip ediyor.

"Seyircimizle buluştuğumuz zaman daha da güçleneceğiz"

Taraftarlarının her zaman yanlarında olduğunu hatırlatan Hakan Keleş, “Taraftarımızın heyecanını gördükçe daha istekli ve arzulu bir şekilde çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle seyircimizden ayrı kaldık. Yeni stadımızda bizlerle birlikte olmalarını isterdik. Tribünleri tıklım tıklım dolduracaklarından emindik. İlerleyen dönemde, seyircimizle buluştuğumuz zaman daha da güçleneceğiz. İç sahada performansımız daha da artar" diyor.

[Fotoğraf: AA | Adanaspor - Giresunspor maçı]

"Taraftar olmaması futbol kalitesinde büyük bir etken"

Türk futbolundaki oyun kalitesi hakkında da konuşan Keleş, “Seyircinin olmaması futbol kalitesi açısından büyük bir etken. Taraftarların heyecan katması takımlar için büyük bir motivasyon” sözleriyle bu durumdan tüm takımların etkilendiğini söyledi.

Kalan maçlarının zorlu olacağını söyleyen Keleş, “Play-Off grubundaki zorlu rakiplerle mücadele edeceğiz” dedi.

[Fotoğraf: AA | Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş]

"Hedefimize adım adım ilerliyoruz"

Her maça şampiyonluk için çıktıklarını söyleyen Hakan Keleş sözlerine şöyle devam etti:

"Mütevazı bir kadroyla, büyük bütçeli takımlarla yarışıyoruz. Biz futbolcularımıza güvendik, onlar da bizi mahcup etmediler. Takımda kimi oynattıysak tüm oyuncular bizi memnun etti. Kenetlendik, iyi bir takım oyunu oluşturduk. Hedefimize adım adım ilerliyoruz"