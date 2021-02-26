İmza törenine kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş, başkanvekili Aydın Toksöz, futbol şube sorumlusu Ender Yardımcı, genel sekreter Prof. Dr. Mustafa Özat, sportif direktör Fatih Kavlak, Ömer Erdoğan ve yardımcı antrenör Özhan Pulat katıldı.

"Hatayspor’un teknik direktörü olmaktan büyük onur duyuyorum"

İmza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Ömer Erdoğan, şunları kaydetti;

Hatay’a geldiğimden beri kulüpte ve şehirde insanlar tarafından çok iyi karşılandım. Hatayspor’un teknik direktörü olmaktan büyük onur duyuyorum. Bana güvendikleri için Onursal Başkanımız Doç. Dr. Sayın Lütfü Savaş’a ve tüm yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Bu takım için başarılı bir gelecek oluşturmaya çabalıyoruz. Kısa zamanda çok emek vererek ülke futbolunun en üst arenasında şehrimizin ve takımımızın ismini duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışma arkadaşlarıma ve futbolcularıma da çok teşekkür ediyorum. Tabii ki çok kısa zamanda bana evimdeymişim gibi hissettiren taraftarlarımıza da minnettarım. Tüm konsantrasyonumuzla 2.5 yıl daha burada olacağımız için çok mutluyum. Bu şehri seviyorum. Burası özel bir kulüp. Kendimizi evimizde hissediyoruz. Bu yeni sözleşme tüm camiamıza hayırlı olsun.