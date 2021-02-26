UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar
Avrupa'nın iki numaralı kulüp futbol organizasyonunda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları tamamlandı. Organizasyonda; Tottenham, Ajax, Arsenal, Molde, Granada, Rangers, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Young Boys, Dynamo Kiev, Dinamo Zagreb, Slavia Prag, Manchester United, Milan, Olympiakos, Roma takımları son 16'ya kaldı.
Tottenham - Wolfsberger: 4-0 (İlk Maç: 4-1)
Ajax - Lille: 2-1 (İlk Maç: 2-1)
Shakhtar Donetsk - Maccabi Tel-Aviv: 1-0 (İlk Maç: 2-0)
Napoli-Granada: 2-1 (İlk Maç: 0-2)
Hoffenheim - Molde: 0-2 (İlk Maç: 3-3)
Villarreal - Salzburg: 2-1 (İlk Maç: 2-0)
Rangers - Antwerp: 5-2 (İlk Maç: 4-3)
Arsenal - Benfica: 3-2 (İlk Maç: 1-1)
PSV - Olympiakos: 2-1 (İlk Maç: 2-4)
Leverkusen - Young Boys: 0-2 (İlk Maç: 3-4)
Dinamo Zagreb - Krasnodar: 1-0 (İlk Maç: 3-2)
Roma - Braga: 3-1 (İlk Maç: 2-0)
Leicester - Slavia Prag: 0-2 (İlk Maç: 0-0)
Milan - Kızılyıldız: 1-1 (İlk Maç: 2-2)
Manchester United - Real Sociedad: 0-0 (İlk Maç: 4-0)
Club Brugge - Dinamo Kiev: 0-1 (İlk Maç: 1-1)