Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü HakanKeleş, her geçen yıl üzerine koyarak ilerlediklerini dile getirdi.

Keleş, bu sezon daha fazla tecrübeye sahip olduklarını belirtti. Hakan Keleş, ligde tehlikeli bölgeden uzak kalmak istediklerini vurguladı.

"Daha fazla puan alabilirdik ama iç sahada biraz problemler yaşadık. Bu sezonki hedefimiz ilk 10 içerisinde olmak. Bu hedefe ulaşmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Dediğim gibi ilk 10 içerisinde kalırsak hedefimize ulaşmış oluruz."

"Geleceğin gençlerde olduğunu düşünüp kadro yapılanmasını buna göre yapıyoruz"

Keleş, bu sezon gençlere daha fazla önem verdiklerine işaret etti.

"Sezon başı planlamamızı buna göre yaptık ve gençlere ağırlık verdik. Bir de yabancı statüsü değişecek diye bekliyorduk. Gelecek yıllarda yine değişebilir, onun hazırlıklarını yaptık. Geleceğin gençlerde olduğunu düşünüp kadro yapılanmasını buna göre yapıyoruz."

Keleş, kulübün geleceğini düşünerek adımlar attıklarının altın çizdi.

"Biraz istikrardan yanayız, oyuncularımıza şans veriyoruz. Onlar da bu şansı iyi değerlendiriyorlar, gelişim sağlıyorlar. Bu sayede Giresun'a katkı sağlıyorlar."

Deplasmandaki puan kayıplarının üzüntüsü

Keleş, deplasmanlarda iyi oynayan bir takım olduklarını belirtti.

"Fatih Karagümrük ve Alanyaspor maçlarında öne geçtik ama son dakikalarda yediğimiz goller bizi biraz sıkıntıya soktu. Hedef puanlarımız onlardı, iç sahada kaybettiklerimizi orada kazanmak istiyorduk. Oyuncularımla da paylaştım, bu eksiğimizi tamamlamamız gerekiyor. Deplasmanda iyi oynuyoruz, öne de geçiyoruz ama biraz koruma psikolojisi, biraz son dakikaları oynama psikolojisi, bunları da aştığımız zaman güzel işler yapacağız inşallah."

Keleş, sezonun 10. haftasında konuk olacakları Demir Grup Sivasspor'un, ligin iyi takımlarından biri olduğuna dikkat çekti.

"Son maçta galip geldiler, moralliler ama genel grafikleri çok iyi değildi. Çünkü Avrupa kupalarında da oynuyorlar, yoğun bir grafik, bizim maçtan önce de Avrupa'da oynayacaklar. İnşallah istediklerimizi sahaya yansıtırız. Rakibimizi iyi analiz ettik, iç saha mağlubiyetini unutturmak ve buradan üç puan almak en büyük hedefimiz."