Ampute Futbol Milli Takımı'nın oyuncuları Rahmi Özcan, Fatih Şentürk, Bülent Çetin ve Okan Şahiner, şampiyonluk kupasıyla 2022 Dünya Kupası'nı değerlendirdi.

Rahmi Özcan, 2005'te ampute futbola başladığını, Vodafone Park'taki yarı finalde 100'üncü, Nef Stadı'ndaki finalde de 101'inci maçına çıktığını söyledi.

Ay-yıldızlı futbolcu, Angola'ya 2018 Dünya Kupası'nda finalde kaybettiklerini anımsattı.

"Angola maçı, bir nevi rövanş maçıydı. İki Avrupa, bir dünya şampiyonluğumuz var. Angola'dan rövanşı alabilmek için ikinci finale de onları bekliyoruz. İnşallah 2026'da tekrar karşılaşırız, finalde tekrardan yeneriz onları. İki dünya kupası, iki de Avrupa şampiyonluğumuzla yolumuza devam ederiz."

Rahmi Özcan, teknik direktör Osman Çakmak'ın ampute futbolda eski olduğuna işaret etti.

"Osman hoca içimizden gelen birisi. İçimizden gelen birisinin bizi anlayarak sahada yaptıklarımızı bilmesi, bize bir şeyler öğretmek istemesi bizi en fazla cezbeden şey. Başarıya götüren şeylerden birisi de budur. Osman hoca organizasyon öncesi bizi iyi silkeledi. Silkelemekle kalmadı yorucu kamplar geçirdik, 8 kamp yaptık. Ama Allah'a şükürler olsun ki hedefimize ulaştık."

[Fotoğraf: AA]

Fatih Şentürk: Bu gururu milletimize yaşattığımız için çok mutluyuz

Bir diğer milli futbolcu Fatih Şentürk ise insanın kendi jübile formasını hazırlamasının, isimleri yazıp imzasını atmasının, son kez bu duyguyu yaşamasının apayrı bir şey olduğunu belirtti.

Fatih Şentürk, zirvede bırakılabilmenin iyi bir duygu olduğuna dikkat çekti.

"Kariyerime bakarsak 12 yıldır milli takımdayım. 2010 yılında Arjantin'de bu serüvene başladık. Bu serüvene bugün hocamız olan Osman Çakmak ile başladık. 12 yıldır bir fiil tüm organizasyon ve turnuvalarda forma giydik. En son Dünya Kupası'nın kendi evimizde olması, bu turnuvada şampiyonluğu elde etmemiz çok daha güzel oldu. Bu gururu milletimize yaşattığımız için çok mutluyuz."

[Fotoğraf: AA]

Fatih Şentürk, kampların zor geçtiğini vurguladı.

"Osman hoca limitleri zorlamayı, limitlerin ne kadara çıkabileceğini hesaplayan biri. Çalışmalarda bizi hep üst seviyelerde tuttu. 8 kamp 222 gün sürdü. Demek ki yaptığımız işler, verilen bilgiler ve yaptığımız analizler doğruymuş. Biz meyvesini çok güzel bir sonuçla elde ettik. Bu süreçte silkelenme, zorlanma, her şeyi yaşadık."

Bülent Çetin: Zirvede rüzgar sert eser, önemli olan zirvede kalabilmek

Milli takımın kalecisi Bülent Çetin de iyi bir şampiyona geçirdiklerini, hedeflere ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını dile getirdi.

Bülent Çetin, uzun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlattı.

"Bu sezon iyi bir hazırlanma dönemi oldu. Ülkemizde yapılan Dünya Kupası'nda, kupanın ülkemizde kalması gerekiyordu. Bunu milletimize hediye ettiğimiz için çok mutluyuz."

[Fotoğraf: AA]

Bülent Çetin, "Ampute futbol Türkiye'den sorulur." sloganının gerçekleştiğini belirtti.

"Dünyanın en büyüğü olduk. İki üst üste gelen Avrupa şampiyonluğundan sonra akabinde ülkemizde yapılan Dünya Kupası'nda zirveye çıkmak tek hedefimizdi. Müzemizde olmayan bir şampiyonluktu. Onu elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Bundan sonraki süreçte 2024'te İrlanda'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda da hedefimiz şampiyonluk. Bunun bir tesadüf olmadığını tekrar göstermemiz gerekiyor. Zirvede rüzgar sert eser, önemli olan zirvede kalabilmek."

"Osman hoca bizi 7 kilometre yürüttü"

Bülent Çetin, Erzurum kampındaki bir anıyı aktardı.

"Bir antrenman maçı 6-5 bitti, 11 gol oldu. Osman hoca, 'Kaleciler yetersiz, kaleci antrenörü ve kaleciler buradan otele kadar yürüyecek.' dedi. 7 kilometre yürüdük. Yürüdük ama onun meyvesini şampiyonada en az gol yiyen takım olarak aldık. 'Niye yürüyoruz' diye serzenişte bulunmuştuk. İnsan, onun meyvesini şampiyonluk kupasını kaldırırken anlıyor."

[Fotoğraf: AA]

Van'da meydana gelen deprem Okan Şahiner'in hayatını değiştirdi

Milli takım futbolcularından Okan Şahiner, 1993'te Van'da doğduğunu söyledi.

Okan Şahiner, Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen depremde göçük altından 51 saat sonra kurtarıldığını hatırlattı.

"Ambulans uçakla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirdiler. 3,5 ay tedavi sürecinden sonra çok şükür düzeldim. Oradan sonra da protez takılacağı için protezciye gittim. Onun sayesinde 2011 yılında ampute futbola başladım. 2011'den beri de futbol oynuyorum. 2018'de milli takıma seçildim. 2018 Dünya Kupası'na gitmeyi çok istedim ancak olmadı. 2021 Avrupa Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası benim için imkansızı başarmak gibi oldu. Beş yıl içerisinde çok çalışmıştım. Osman hocamın istediğini sahaya yansıttım. Çok şükür iyi bir sonuç aldığımı düşünüyorum."

Okan Şahiner, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı.

"Final maçında çok heyecanlıydım. İstiklal Marşı'nı okuduğumda kalbim yerinden çıkacak gibiydi, neredeyse patlayacak duruma geldi. Maçın ilk 5-10 dakikası taraftarla beraber bir heyecan oluştu. İkinci yarı hocamız bizi soyunma odasına aldı. Bizi bir silkeledi. Ondan sonra ikinci yarı sahaya bomba gibi çıktık ve şampiyon olduk."