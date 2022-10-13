Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Maccabi Playtika
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 14 Ekim Cuma günü İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
Fenerbahçe Beko, ligdeki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibini 74-62 mağlup etti.
Maccabi Playtika ise ilk maçında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 84-83 yendi.
Etiketler: Basketbol Fenerbahçe
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