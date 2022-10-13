Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası Karadağ'da başlayacak
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası, 14 Ekim Cuma günü Karadağ'da başlayacak.
Budva kentinde 22 Ekim'e kadar devam edecek şampiyonada 12 sıkletin 9'unda Türk sporcular ringe çıkacak.
Antrenörler Nazım Yiğit, İsa Daştan, Baykan Arslan ve Cahit Süme'nin yönetiminde Karadağ'da madalya mücadelesi verecek milli sporcular şöyle:
48 kilo: Ayşe Çağırır
50 kilo: Buse Naz Çakıroğlu
54 kilo: Hatice Akbaş
60 kilo: Gizem Özer
63 kilo: Sema Çalışkan
66 kilo: Busenaz Sürmeneli
75 kilo: Büşra Işıldar
81 kilo: Eda Yenilmez
+81 kilo: Şennur Demir
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