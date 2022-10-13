Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep FK'da Konyaspor mesaisi
[Fotograf: AA]
Gaziantep FK, Spor cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktiksel organizasyonlarla son buldu.
Kırmızı-siyahlı takım, antrenmanın ardından Konya'ya hareket etti.
Karşılaşmada, sakatlığı devam eden Mustafa Eskihellaç ile kart cezalıları Papy Djilobodji ve Ertuğrul Ersoy forma giyemeyecek.
Etiketler: Gaziantep FK Konyaspor Süper Lig
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