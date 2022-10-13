Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı, hafta sonu Phillip Island Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla 15 Ekim Cumartesi günü sıralama turlarında, 16 Ekim Pazar günü de TSİ 03.00'te ana yarışta mücadele edecek.

BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda 17 sporcu yarışacak

Öte yandan Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası ve BMU Milletler Kupası ise hafta sonu Romanya'da organize edilecek.

Balkan ülkelerinin yer aldığı şampiyonaya Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova ve Bosna Hersek'ten sporcular katılacak.

Ciolpani şehrindeki TCS MX Pisti'nde gerçekleştirilecek organizasyonda, Batuhan Demiryol, Efe Okur, Eray Esentürk, Hasan Hüseyin Baş, Şakir Şenkalaycı, Yiğit Ali Selek, Aslan Osmanpaşaoğlu, Berat Şenkalaycı, Mert Akkafa, Mustafa Kemal Atayan, Mehmet Yiğit Kara, Emircan Şenkalaycı, Ahmed Buğra Geren, Tuğrul Dursunkaya, Murat Başterzi, Volkan Özgür ve Berkay Sarıay boy gösterecek.

Şampiyonada 50cc, 65cc, 85cc, MX, MX1, MX125, MX2 ve MX Senior sınıflarında yarışlar yapılacak.