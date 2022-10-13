Muhammed Salah tarihe geçti. Mısırlı yıldız, takımı Liverpool'un deplasmanda Rangers'ı 7-1 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi müsabakasında oyuna 68. dakikada dahil oldu.

75'te takımı adına durumu 4-1'e getiren Salah, 80 ve 81. dakikalarda iki kez daha fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

6 dakika 12 saniye içerisine üç gol sığdıran tecrübeli futbolcu, "Şampiyonlar Ligi tarihinin en hızlı hat-trick yapan oyuncusu" oldu.

Salah, bu sezon 13 resmi maçta 8 gol ve 4 asist üretti.