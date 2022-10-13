Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 09:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Muhammed Salah tarihe geçti
[Fotoğraf: Depo Photos]
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un Rangers'ı 7-1 mağlup ettiği maçta 6 dakika 12 saniye içinde üç gol atan Muhammed Salah, "kupanın en hızlı hat-trick yapan oyuncusu" unvanının sahibi oldu.
Muhammed Salah tarihe geçti. Mısırlı yıldız, takımı Liverpool'un deplasmanda Rangers'ı 7-1 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi müsabakasında oyuna 68. dakikada dahil oldu.
75'te takımı adına durumu 4-1'e getiren Salah, 80 ve 81. dakikalarda iki kez daha fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
6 dakika 12 saniye içerisine üç gol sığdıran tecrübeli futbolcu, "Şampiyonlar Ligi tarihinin en hızlı hat-trick yapan oyuncusu" oldu.
Salah, bu sezon 13 resmi maçta 8 gol ve 4 asist üretti.
Etiketler: Liverpool Şampiyonlar Ligi
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