Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan "Tarihi başarı" başlığıyla açıklama yaptı.

"İtalya Dünya Şampiyonası ve Brezilya'da düzenlenen son olimpiyatlarda gösterdikleri üstün performansları sebebiyle Türkiye işitme engelliler voleybol kadın ve erkek milli takımları dünya sıralamasında derece aldı. Kadın Voleybol Milli Takımı 1'inci, Erkek Voleybol Milli Takımı 2'nci oldu."