Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşitme engelli voleybol milli takımları dünya sıralamasında derece aldı
Türkiye işitme engelliler voleybol kadın ve erkek milli takımları, dünya sıralamasında ilk iki sırada yer alma başarısı gösterdi.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan "Tarihi başarı" başlığıyla açıklama yaptı.
"İtalya Dünya Şampiyonası ve Brezilya'da düzenlenen son olimpiyatlarda gösterdikleri üstün performansları sebebiyle Türkiye işitme engelliler voleybol kadın ve erkek milli takımları dünya sıralamasında derece aldı. Kadın Voleybol Milli Takımı 1'inci, Erkek Voleybol Milli Takımı 2'nci oldu."
İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımımız Dünya sıralamasında 1. İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Milli Takımımız Dünya sıralamasında 2. Oldular.— Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (@Tiesfed) October 12, 2022
Sizinle gurur duyuyoruz Milliler!
Sesimiz spor olsun! pic.twitter.com/Nrmh1X1GXK
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