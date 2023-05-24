Çok Bulutlu 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 24.05.2023 16:15

Giresunspor-Trabzonspor maçının biletleri satışa sunuldu

Bitexen Giresunspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Giresunspor-Trabzonspor maçının biletleri satışa sunuldu

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ev sahibi ekip tribünleri için 50 ile 300 lira arasında belirlenen bilet fiyatlarının, misafir takım tribünü için ise 65 lira olduğu belirtildi.

Açıklamada, biletlerin "passo.com.tr" adresinden ve Atatürk Meydanı'nda bulunan Passolig gişesinden satın alınabileceği kaydedildi.

Giresunspor Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü Trabzonspor'u konuk edecek Bitexen Giresunspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Takıma verilen bir günlük iznin ardından bugün toplanan futbolcular, Çotanak Spor Kompleksi'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Koşunun ardından kondisyon hareketleriyle devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanda sakatlıkları sona eren stoper Alexis Perez ile orta saha oyuncusu Vukan Savicevic de takımla çalışmalara başladı.

ETİKETLER
Giresunspor Trabzonspor
Sıradaki Haber
Şırnak'ta Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın heyecanı devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:40
AB ile Google yapay zeka anlaşması hazırlığında
17:29
Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ni 2 yılda 180 bin kişi ziyaret etti
17:29
Milletvekilleri kayıt yaptırıyor
17:31
Mevlana Müzesi, 5 ayda 1,2 milyon ziyaretçi ağırladı
17:33
Rusya: TürkAkım ve Mavi Akım'ı koruyan savaş gemisine saldırı girişiminde bulunuldu
17:25
Wagner'in kurucusu: Ukrayna ordusu dünyada en güçlü ordulardan birisi
Sedir Adası'nda kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı
Sedir Adası'nda kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı
FOTO FOKUS
THY uçuşlarında Türk mutfağını tanıtıyor
THY uçuşlarında Türk mutfağını tanıtıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ