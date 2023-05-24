Giresunspor-Trabzonspor maçının biletleri satışa sunuldu

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ev sahibi ekip tribünleri için 50 ile 300 lira arasında belirlenen bilet fiyatlarının, misafir takım tribünü için ise 65 lira olduğu belirtildi.

Açıklamada, biletlerin "passo.com.tr" adresinden ve Atatürk Meydanı'nda bulunan Passolig gişesinden satın alınabileceği kaydedildi.

Giresunspor Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü Trabzonspor'u konuk edecek Bitexen Giresunspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Takıma verilen bir günlük iznin ardından bugün toplanan futbolcular, Çotanak Spor Kompleksi'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Koşunun ardından kondisyon hareketleriyle devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanda sakatlıkları sona eren stoper Alexis Perez ile orta saha oyuncusu Vukan Savicevic de takımla çalışmalara başladı.