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Spor
AA 24.05.2023 16:07

Şırnak'ta Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın heyecanı devam ediyor

Şırnak'ta düzenlenen 2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda ikinci tur müsabakaları gerçekleştirildi.

Şırnak'ta Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın heyecanı devam ediyor
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı, 4 açık kortta gerçekleştirilen turnuvaya Hindistan, İran, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'den 66 sporcu katıldı.

Turnuvanın üçüncü gününde gerçekleştirilen ikinci tur müsabakalarında sporcular, kıyasıya mücadele etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Trabzon'dan turnuvaya katılan 16 yaşındaki Erce Kefeli, güzel bir atmosferde iyi bir organizasyon geçirdiğini ve kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu ortamda tenis oynamak farklı ülkelerden sporcularla yarışmak güzel bir duygu. Hedefim teniste milli sporcu olmak." diye konuştu.

Şırnak'ta Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın heyecanı devam ediyor

Baba Muhammet Kefeli de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde böyle turnuvaların düzenlenmesini desteklediğini, daha önce Ağrı ve Iğdır'da yapılan müsabakalara katıldıklarını belirtti.

Şırnak'ta Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın heyecanı devam ediyor

Kenti düşündüğünden daha iyi bulduklarını vurgulayan Kefeli, "Gelip gördükten sonra bütün önyargılarımız kırıldı. İnsanların gelip görmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı.

İran'dan turnuvaya katılan Hara Şavapur ise turnuvanın çok iyi geçtiğini aktardı.​​​​​

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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