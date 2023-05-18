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Spor
AA 18.05.2023 16:57

Giresunspor taraftarından destek bekliyor

Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, ligde kalan son 3 maçı da kazanmak için mücadele edeceklerini belirtti.

Giresunspor taraftarından destek bekliyor

Giresunspor'un Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, her zaman taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Ekiz, yeni teknik direktör İrfan Buz'un kısa bir sürede yaptığı dokunuşlarla Fenerbahçe'den bir puan almayı başardığına hatırlattı.

"Umutlarımızı tazelemişti. Şimdi önümüzde zorlu bir Trabzonspor maçı var. O maça da en iyi şekilde hazırlanmayı arzu ediyoruz. İnşallah sahadan da istediğimiz bir sonuçla ayrılacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Ekiz, her maça aynı istek ve arzuyla çıktıklarının altını çizdi.

"Giresunspor mücadeleci bir takım. Tabii ki eksiklerimiz de var. Tek hedefimiz var o da son üç haftayı 3'te 3 yaparak kapatmak. Bunun için çabalayacağız, bunun için mücadele edeceğiz.

Takımımıza sahip çıkalım

Ekiz, takımdaki moral ve motivasyonun da yerinde olduğunu belirtti.

Şu an her şey yolunda. Hocamız sistemini oturtmaya çalışıyor. Bunun için de zamana ihtiyacı vardı ve o zaman da şu an var. Her şey lehimize iken bu avantajı fırsata dönüştürmek istiyoruz. Tek istediğimiz var, bize destek verilsin, takımımız, şehrimizin arkasında olduğunu görsün ve inansın. Her zaman taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu destek olmazsa olmazımızdır. Giresunspor bu şehrin tek markasıysa bu markaya hep birlikte sahip çıkalım.
Giresunspor Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz

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