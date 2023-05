Giresunspor taraftarından destek bekliyor

Şu an her şey yolunda. Hocamız sistemini oturtmaya çalışıyor. Bunun için de zamana ihtiyacı vardı ve o zaman da şu an var. Her şey lehimize iken bu avantajı fırsata dönüştürmek istiyoruz. Tek istediğimiz var, bize destek verilsin, takımımız, şehrimizin arkasında olduğunu görsün ve inansın. Her zaman taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu destek olmazsa olmazımızdır. Giresunspor bu şehrin tek markasıysa bu markaya hep birlikte sahip çıkalım.

Giresunspor Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz