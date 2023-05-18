Beşiktaş rotayı Premier Lig'e çevirdi

Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, özellikle orta saha ve stoper takviyelerinin kampa yetişmesi istiyor.

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı takıma katacakları futbolcuları belirlemek için yoğun mesai harcıyor. Kazancı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuları mercek altına aldı.

Yerry Mina gündemin ilk sırasında

Stoper transferi için gündemin ilk sırasında Evertonlı Yerry Mina var. Premier Lig'de bu sezon 5 maçta forma giyen Kolombiyalı futbolcu için temaslar sürüyor.

Listedeki bir diğer isim Daniel Amartey.. Leicester City'de görev yapan Ganalı oyuncu, menajerler tarafından siyah beyazlılara önerildi.

Jesse Lingard Beşiktaş’a önerildi

Orta saha transferi için ise sürpriz bir isim öne çıktı. Jesse Lingard, Beşiktaş’a önerilen isimler arasında. Uzun yıllar Manchester United forması giyen İngiliz futbolcu, bu sezon Nothingam Forrest’te görev yapıyor.

Yönetim ve teknik heyet, sezon sonunda boşa çıkacak bu 3 futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde adayların çoğalması bekleniyor.