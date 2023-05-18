Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 18.05.2023 15:40

Rallici Burcu Çetinkaya Türkiye'yi İtalya'da temsil edecek

Milli rallici Burcu Çetinkaya, İtalya'da düzenlenecek Logiman Efsanevi Otomobiller Rallisi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Rallici Burcu Çetinkaya Türkiye'yi İtalya'da temsil edecek
[Fotograf: AA]

Sezon başında ralli yarışlarına geri dönen Burcu Çetinkaya, 25-27 Mayıs tarihlerinde Varzi'de dünyanın önde gelen rallicileriyle birlikte Logiman Efsanevi Otomobiller Rallisi'nde yarışacak.

Burcu Çetinkaya, Mini R4 ile 1600cc motora sahip ve dört çekişli, performansı Rally2'ye yakın araçla podyum için mücadele edecek.

Burcu Çetinkaya, uzun bir aradan sonra tekrar İtalya'da yarışacak olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

"İtalya'daki deneyimlerim arasında Sardunya'da Dünya Ralli Şampiyonası, Adriatico Ralli'sinde Fabrizia Pons co-pilotluğunda ve Sanremo Intercontinental Rally Challenge (IRC) ayağı da yer alıyor. Benim için spordaki en iyi anılarımdan bazıları IRC'deydi. IRC puanı alan tek bayan sürücüyüm ve bu sebeple Eurosport özel ödülünü aldım. 

Bu otomobiller ve spordaki bu yolculuk muhteşemdi ama içtenlikle, Logiman Mythical Cars Rally'nin bu yolculuğu yeniden oluşturabileceğini düşünüyorum. Kullanacağım Mini R4 çok ilgimi çekiyor, oraya gidip onu kullanmak için sabırsızlanıyorum. Bu ralli konseptine ve parti atmosferine aşık oldum, bu sporun hayranlarını ve insanlarını hatırlamak çok önemli. Varzi'de çok özel bir haftayı iple çekiyorum."

ETİKETLER
İtalya Ralli
Sıradaki Haber
EuroLeague Land Metaverse bir kez daha taraftarlarla buluşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:18
Devlet Bahçeli: Türkiye’nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı var
17:19
2. tur için tekrar seçmen kağıdı dağıtılacak
17:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verdiği rekor oy ikinci tur için en büyük güvencemizdir
17:04
Somali'de iki AB yetkilisi sınır dışı edildi
17:06
Memurlara kira desteği müjdesi
17:02
Ev sahibiyle anlaşamayan kiracı derdini camlara yazdı
Meclis yeni milletvekillerini bekliyor
Meclis yeni milletvekillerini bekliyor
FOTO FOKUS
E-Scooter patladı, mutfak alevler içinde kaldı
E-Scooter patladı, mutfak alevler içinde kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ