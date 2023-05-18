Olympiakos'tan Sasha Vezenkov THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si oldu

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Vezenkov, taraftar, medya, başantrenör ve takım kaptanları tarafından yapılan oylama sonucu 2022-2023 sezonunun MVP'si unvanına layık görüldü.

Bu sezon 8 kez "double-double" yapan 27 yaşındaki basketbolcu, maç başına 17,2 sayı, 6,8 ribaunt ve 21,2 verimlilik puanı üretti. Vezenkov, sayı ve verimlilik puanı istatistiklerinde ligin zirvesinde yer aldı.

Normal sezonu zirvede tamamlayan ve play-off'larda Fenerbahçe Beko'yu eleyerek Dörtlü Final'e kalan Olympiakos'un performansında önemli pay sahibi olan Vezenkov, 5 kez haftanın, 2 defa da ayın MVP'si seçilmeyi başardı.

Öte yandan Vezenkov, Milos Teodosic (2010) ve Vassilis Spanoulis'in (2013) ardından Avrupa Ligi'nde MVP seçilen üçüncü Olympiakos oyuncusu oldu.