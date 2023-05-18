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Spor
AA 18.05.2023 14:45

12 yaşındaki milli karatecinin hedefi Balkan şampiyonluğu

Adana'da 59 madalyaya sahip 12 yaşındaki milli sporcu Turna Gürbüz, Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

12 yaşındaki milli karatecinin hedefi Balkan şampiyonluğu

Turna Gürbüz, 26-28 Mayıs'ta düzenlenecek Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda birinciliği elde etmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Baba İslam Gürbüz, kızının Adana'nın en küçük milli sporcusu olduğunu ve katıldığı müsabakalarda 59 madalya elde ettiğini belirti.

Gürbüz, Kızının Karadağ'da düzenlenecek şampiyonada hem ülkesini hem de yaşadığı şehri temsil edeceğini kaydetti.

"Kızım, geçen yıl düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda ikinciliği elde etti. Bu yıl birinciliği elde edip Türkiye Şampiyonu oldu ve Adana'ya altın madalya kazandırdı. İspanya'da dünya yedincisi oldu. 26-28 Mayıs'ta Balkan Çocuk Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek."

12 yaşındaki milli karatecinin hedefi Balkan şampiyonluğu

Anne Aylin Gürbüz de kızının karate için 7 yıldır emek harcadığını belirterek, "Kızımın karate aşkını destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Turna Gürbüz ise karateyi çok sevdiğini belirterek, "Şu anki tek hayalim Avrupa ve dünya şampiyonalarında güzel dereceler yapıp bayrağımızı zirveye taşımak." ifadesini kullandı.

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