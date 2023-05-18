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Spor
AA 18.05.2023 14:50

Samsunspor'da "sezonun enleri" belli oldu

Samsunspor taraftarları, "futbolda 2022-2023 sezonunun enleri"ni dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylamayla seçti.

Samsunspor'da "sezonun enleri" belli oldu
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Socios'tan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayan Yılport Samsunspor'un resmi fan token partneri olan Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylama ile SAM Fan Token sahipleri, sezonun en başarılı oyuncularını belirledi. Oyunculara ödülleri sezonun 37 .haftasındaki Bodrumspor maçı öncesinde takdim edildi.

Sam Fan Token sahiplerinin oyları ile "sezonun oyuncusu" seçilen Douglas Tanque, gol yollarındaki başarılı performansıyla "sezonun hücum oyuncusu" unvanını da elde etti. Bu sezon 6 gol atan Moryke Fofana ise "sezonun orta saha oyuncusu" ödülünün sahibi oldu.

Samsunspor'da "sezonun enleri" belli oldu

Yunus Emre'ye çifte ödül

Binlerce taraftarın oy kullandığı "sezonun enleri" oylamasında Yılport Samsunspor’un genç yıldızı Yunus Emre Çift, 2 farklı kategoride ödül aldı. Başarılı stoper, “sezonun en genç oyuncusu” ve “sezonun savunma oyuncusu” ödüllerini kazandı.

Samsunspor'da "sezonun enleri" belli oldu

Gelecek sezonda yeni oylamalar olacak

Süper Lig’e geri dönüşü ile birlikte moral ve motivasyonu güçlenen Yılport Samsunspor ile Socios.com yeni sezonda taraftarlara özel yarışmalarla sürpriz ödüller sunacak.

Samsunspor'da "sezonun enleri" belli oldu

Socios.com uygulamasını indirerek SAM Fan Token sahibi olan Yılport Samsunspor taraftarları hem takımının bazı kararlarında söz sahibi olacak hem de birbirinden değerli deneyim ve ödülleri kazanma fırsatını elde edecek.

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