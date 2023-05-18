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Spor
AA 18.05.2023 14:53

Güreşte Türkiye Şampiyonası Zonguldak'ta başladı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Zonguldak Site Spor Salonu'nda düzenlenen, 3 gün sürecek organizasyonun ilk günü 4 sıklette 90 sporcu mücadele veriyor.

Güreşte Türkiye Şampiyonası Zonguldak'ta başladı
[Fotograf: AA]

Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Mehmet Akif Pirim, Dünya Şampiyonası kadrosunun burada alınan sonuçlar sonrası belirleyeceğini ifade etti.

"Şu an yarışmalarımız istediğimiz şekilde devam ediyor. Umut ediyoruz ki burada yeni yetenekleri de görürüz."

Pirim, 2023'ün başarılarla geçtiğini dile getirerek, Avrupa Şampiyonası'nda grekoromende 17 yıl sonra 17 madalya alındığını anımsattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Pirim, kadın sporcuların da birçok başarıya imza attığına değindi.

"Ümit ediyoruz ki bu başarıyı Dünya Şampiyonası'na ve bizim için en önemlisi olimpiyatlara taşımak istiyoruz. Güreş her zaman Türk sporunun lokomotifi olmuştur. Olmaya da devam edecektir."

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