EuroLeague Land Metaverse bir kez daha taraftarlarla buluşacak

Türk Hava Yolları (THY) yapılan açıklamaya göre, 19-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa'nın en üst düzey basketbol turnuvasında, İspanya'nın Real Madrid ve Barcelona takımlarıyla Yunanistan'dan Olympiakos ve Fransa'dan Monaco mücadele edecek.

Karşılaşmalar 15 binden fazla seyirciyi ağırlama kapasitesine sahip Zalgirio Arena'da gerçekleştirilecek.

THY, EuroLeague Basketbol iş birliğiyle bu yıl ikincisi gerçekleştirilen EuroLeague Land Metaverse'ü de bir kez daha taraftarlarla buluşturdu.

Basketbolseverler, Dörtlü Final'e katılan takımlar etrafında inşa edilen bu yeni dünyayı "euroleagueland.net" adresinden keşfedebilecek.

Taraftarlar, platformda yeni metaverse oyunlarını oynarken jeton toplayıp hayallerindeki basketbol sahasını inşa edebilecek. Kullanıcılar avatarlarını oluşturmanın yanı sıra, kendi avatarlarına sahip hayranı oldukları oyuncularla da vakit geçirebilecek.

Katılımcılar, ayrıca Euroleague’in sosyal medya kanallarını takip ederek metaversedeki oyuncularla ne zaman buluşulabileceğini öğrenecek.

Kaunas'da başka etkinlikler de yapılacak

Kaunas şehrindeki Unity Square'de kurulan fan zone alanında taraftarlar, mini sahada kurulan basketbol şut oyunu, 50 bin Miles&Smiles mili ödüllü en uzun atlama ve havada kalma süresini ölçen Jump & Dunk yarışması ve iki kişinin yarışacağı basketbol oyunu da dahil olmak üzere birçok etkinliğe katılma şansına sahip olacak.

Ayrıca ziyaretçiler fan zone alanına girişte verilecek THY biniş kartı ile çekilişe katılabilecek, uçak bileti ve final maçının bileti gibi sürpriz hediyeler kazanma fırsatı yakalayacak.

THY, ilk kez 2019'da hayata geçirdiği ödüllü yarışması "Flight Time" yarışmasını bu sene de gerçekleştirecek. Oyuncuların en dikkat çekici sıçramalarının ardından havada geçirdikleri süreyi ölçen Flight Time yarışması, teknoloji ortağı Hawk Eye Innovations iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Dörtlü Final boyunca tek sıçramada daha uzun süre havada kalan yıldız oyuncuya Flight Time şampiyonu ödülünün yanı sıra Miles&Smiles'dan mil hediyesi verilecek.

[Fotoğraf: AA]

"Heyecanı dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak geniş uçuş ağıyla 5 kıtada milyonlarca insanı sevdikleriyle bir araya getirdiklerini belirtti.

"Kültür ve milliyetten bağımsız olarak insanları birleştirme özelliğine sahip olan basketbol tutkusu, Turkish Airlines Euroleague'in uzun süredir ortağı ve isim sponsoru olmamızın en temel sebeplerindendir. Bu yıl Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenen Final Four heyecanını dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Avrupa'nın en üst basketbol turnuvasında yarışan tüm takımlara başarılar diliyor, tüm taraftarları taraftar alanımızda’ ve online kanallarımızda bu eşsiz heyecana ortak olmaya davet ediyoruz."

Euroleague Basketbol Başkanı Dejan Bodiroga da dünyanın dört bir yanından binlerce basketbol hayranını Dörtlü Final'de ağırlamanın büyük bir zevk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kaunas şehri, 19-21 Mayıs tarihleri arasında basketbolun merkez üssü olacak. Kaunas'ın arenasında ve sokaklarında yaşayacağımız atmosferin eşsiz olacağına eminim.

Türk Hava Yolları'na süregelen destekleri ve güvenleri için teşekkür etmek istiyorum. Ortaklığımız, milyonlarca kişinin bizi izlediği Final Four gibi özel bir anda hayranlarımıza mümkün olan en iyi deneyimi sunmaya devam etmenin anahtarıdır."