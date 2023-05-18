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Spor
DHA 18.05.2023 16:16

Kürek Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Türkiye Kürek Milli Takımı, 20-21 Mayıs tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek Gençler (U19) Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Kürek Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek
[Fotograf: DHA]

Fransa'nın Brive-La-Galliarde bölgesinde düzenlenecek şampiyonaya 4 ekip ve 12 sporcu ile hazırlanan milliler, şehre ayak bastı. Takım, 2 gün sürecek yarışlarda madalya için mücadele edecek.

Geçtiğimiz sene iki altın madalya ve bir beşincilik elde etmeyi başaran Genç Milli Kürekçiler, bu yıl ki Avrupa Şampiyonası'nda Halil Kaan Köroğlu ile Tek Çifte (JM1X), Aytimur Selçuk ve Enes Biber ikilisi ile İki Tek (JM2-), Damla Sungunapa, Yağmur Berkkam, Eda Erkan ve Nisan İpar dörtlüsü ile Dört Tek (JW4-) ve Yusuf Ziya Ateş, Gökmen Kaan Sezer, Selin Boz (dümenci), Yiğit Yaşar Doğruok ve Ahmet Erdem'den oluşan Dört Tek Dümencili (JM4+) tekne sınıflarında yarışacak.

Gençler (U19) Avrupa Şampiyonası'na katılacak Kürek Milli Takımı şu şekilde mücadele edecek;

Kadınlar Dört Tek (JW4-)

Eda Erkan - Damla Sungunapa - Yağmur Berkkam - Nisan İpar

Erkekler İki Tek (JM2-)

Aytimur Selçuk – Enes Biber

Erkekler Tek Çifte (JM1X)

Halil Kaan Köroğlu

Erkekler Dört Tek Dümencili (JM4+)

Yusuf Ziya Ateş - Yaşar Yiğit Doğruok - Gökmen Kaan Sezer - Ahmet Erdem - Selin Boz (d-)

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