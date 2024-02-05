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Spor
AA 05.02.2024 15:55

Giresunspor taahhütlerin yerine getirilmesini istedi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor Yönetim Kurulu, kulübe mali destek sözü veren kurum ve kişilerden taahhütlerini yerine getirmelerini istedi.

Giresunspor taahhütlerin yerine getirilmesini istedi

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Destekçilerimize çağrımızdır." ifadesi kullanıldı.

"Kulübümüzün geleceği için hayati öneme sahip transfer yasağının kaldırılması için tüm çaba ve gayretimizle çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Gelinen bu noktada 'Yüreğini koy' destek yayınlarında kulübümüz için destek taahhüdünde bulunan tüm kişi ve kurumlara ilgili taahhütlerini yerine getirmeleri konusunda bir kez daha çağrıda bulunmak istiyoruz."


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