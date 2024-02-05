Giresunspor taahhütlerin yerine getirilmesini istedi

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Destekçilerimize çağrımızdır." ifadesi kullanıldı.

"Kulübümüzün geleceği için hayati öneme sahip transfer yasağının kaldırılması için tüm çaba ve gayretimizle çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Gelinen bu noktada 'Yüreğini koy' destek yayınlarında kulübümüz için destek taahhüdünde bulunan tüm kişi ve kurumlara ilgili taahhütlerini yerine getirmeleri konusunda bir kez daha çağrıda bulunmak istiyoruz."