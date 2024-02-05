Hataysporlu taraftarlar coşkulu günleri hasretle bekliyor

Depremlerde Ganalı futbolcusu Christian Atsu, sportif direktörü Taner Savut, altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, 14-15 yaş altı futbolcuları Fatin Can ile Hamza Sürer, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ve mutfak çalışanı Suzan Berber'in yaşamını yitirdiği bordo-beyazlı takım, yaralarını sarmaya devam ediyor.

Depremin etkilerinden dolayı geçtiğimiz sezon ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor, bu sezon ise antrenmanlarını ve iç saha maçlarını Mersin'de yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Depremden saatler önce, Christian Atsu'nun Süper Lig'de 90+6'da attığı golle Kasımpaşa karşısında alınan galibiyetin ardından 1 yıldır sessizliğe bürünen Hatay Stadı ile kulübün antrenman tesislerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları devam ediyor. Taraftar ise takımının eve döneceği günü gözlüyor.

Songül Taşdelen: İnşallah Hatayspor'umuz tekrar gelip, bu şehri ayağa kaldırır

[Fotoğraf: AA]

31 Asi Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Songül Taşdelen, kentin Hatayspor'a, Hatayspor'un da kente ihtiyacı olduğunu söyledi. Taşdelen, eski günleri çok özlediklerini anlattı.

"Hatayspor denilince akan sular durur. Bizim için Hatayspor bir anne, bir baba, bir eş, bir sevgili, bir çocuk gibidir. Keşke maçlarımızı evimizde oynayabilseydik. Bir nebze sevinç kaynağı olurdu. Çünkü hiçbir şeyimiz kalmadı. İnşallah Hatayspor'umuz tekrar gelip, bu şehri ayağa kaldırır. Hatay'ım ve Hatayspor'um geri gelsin, başka bir şey istemiyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Songül Taşdelen, taraftarın takımın geleceğini merak ettiğini vurguladı.

"Çarşıya gidince herkes bana Hatayspor'u soruyor. 'Songül abla, Hatayspor düşecek mi, kalacak mı, şehrimize tekrar gelecek mi, takımımızı yine destekleyecek miyiz?' diye soruyorlar. Taraftarlarımızın tek isteği, yine Hatayspor'u desteklemek. İnsan evladına nasıl hasret kalırsa, biz de Hatayspor'a öyle hasretiz."

Sadullah Ergin: Hatayspor yaşam sevgimiz

Hatayspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sadullah Ergin de kentte yaşayan on binlerce taraftarın Hatayspor'u evinde görmeyi çok özlediğini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Ergin, hem stadı hem de antrenman sahasını tezahüratlarla yankılandıracakları günleri hasretle beklediklerini anlattı.

"Buralar bizim için çok kıymetli ve özel mekanlar. Manevi değeri bizim için çok büyük. Bu sahalarda yeniden futbolcularımızın antrenman yapacağı, stadımızda maçlara çıkacağı günü özlemle bekliyoruz. Hatayspor sevdamız tarifsiz. 6 Şubat'ta binlerce taraftarımızı kaybettik. Hatayspor, elimizde kalan, kırılmayan tek dalımız, yaşam sevgimiz. Bizi hayatta tutan en önemli şey. Bu şehrin ayağa kalması için Hatayspor'un da ayağa kalkması gerekir. Hep birlikte bu şehri de, Hatayspor'u da ayağa kaldıracağız."