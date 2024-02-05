Beşiktaş Emrecan Bulut'u Ümraniyespor'a kiraladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Ümraniyespor'da forma giyeceği belirtildi.
Somaspor'dan transfer edilen Emrecan, bu sezon resmi maçlarda forma şansı bulamadı.
Hoş Geldin Emrecan!— Ümraniyespor (@Umraniyespor) February 5, 2024
Kulübümüz, Beşiktaş’tan forvet oyuncusu Emrecan Bulut'u sezon sonuna kadar kiralık anlaşma ile renklerine bağladı.
Emrecan’a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz.#Ümraniyespor · #SemtinTakımı pic.twitter.com/R8msWPkPqN