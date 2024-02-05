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Spor
AA 05.02.2024 15:30

Beşiktaş Emrecan Bulut'u Ümraniyespor'a kiraladı

Beşiktaş, genç futbolcusu Emrecan Bulut'u Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiraladı.

Beşiktaş Emrecan Bulut'u Ümraniyespor'a kiraladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Ümraniyespor'da forma giyeceği belirtildi.

Somaspor'dan transfer edilen Emrecan, bu sezon resmi maçlarda forma şansı bulamadı.


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