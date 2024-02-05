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Spor
AA 05.02.2024 13:55

Dağcılar "asrın felaketi"ne müdahalede ön safta yer aldı

Türk dağcılar, "asrın felaketi" kabul edilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, başta arama kurtarma olmak üzere önemli görevlerde yer aldı.

Dağcılar "asrın felaketi"ne müdahalede ön safta yer aldı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, "asrın felaketi"nde dağcıların üstlendiği role ilişkin açıklamalarda bulundu.

Federasyon olarak deprem haberini alır almaz ülkenin dört bir yanındaki kulüpler ile sporcuların arama kurtarma çalışmalarında yer alması için duyurular yaptıklarını ve bölgeye intikallerini sağladıklarını belirten Başar, "Deprem bölgesine intikal eden sporcularımız, hızla arama kurtarma çalışmalarına katıldı." dedi.

Başar, 1261'i federasyona bağlı 32 il temsilciliğinde kayıtlı olmak üzere toplam 1500'e yakın dağcının arama kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade etti.

Üç aşamalı çalışma planı

Başar, Türkiye Dağcılık Federasyonunun 3 aşamada depremde faaliyet gerçekleştirdiğini anlattı.

"Planlanmış olan çalışmalarımızın 1. aşaması arama kurtarma bölümünde, deprem bölgesinde arama kurtarma operasyonları 10 gün süre ile gerçekleştirilmiştir. İlk safhada AFAD ile ortak çalışmalar sürdürülmüştür. Sonrasında ise 2. aşama olan yardım destek bölümü devreye girmiştir. Federasyonumuz koordinasyonunda önemli bir iletişim ağı oluşturulmuş olup, buradaki iletişim ağıyla destek ve yardımlar 15 gün süreyle organize edilmiştir. Bu süreçte federasyonumuz Kızılay ile iş birliği içerisinde bu süreci yürütmüştür. Son aşama olan 3. safhada ise depremzede sporcularımız ve gençler için yaraları sarmak adına faaliyetler yapılarak, deprem bölgesinde moral sağlama yönünde etkinlikler düzenlenmiştir."

Başar ayrıca depremde arama kurtarmaya katılan sporculara psikolojik destek sağlandığını dile getirdi.

"Arama kurtarma eğitimleri veriyoruz"

Başar, Türkiye Dağcılık Federasyonunun 1936 yılında kurulduğunu hatırlattı.

"Kurulduğu günden bu yana da dağcılık eğitimleri ile birlikte arama kurtarma eğitimleri verilmektedir. Binlerce insana arama kurtarma eğitim veren federasyonumuz, doğal afetler başta olmak üzere, felaketlerde çok hızlı bir şekilde görev almaktadır. Sporcularımızın yüksek duyarlılığı ve arama kurtarma konusunda eğitimli olması, hem hareket hem de müdahale kabiliyetimizi en üst seviyede tutmaktadır. Federasyonumuz bundan sonra da oluşabilecek bir felakette görev almaya hazırdır."

Ersan Başar, "asrın felaketi"nin birinci yılında Kahramanmaraş Berit Dağı'nda anma tırmanışı düzenlediklerini sözlerine ekledi.

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