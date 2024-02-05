Milli güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda iddialı

Şeref Eroğlu, Türkiye Güreş Federasyonunun Sarıyer'deki kamp merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Şampiyonaya sayılı günler kaldı. Türk güreşi olarak bizim sıramız geldi. Avrupa Şampiyonası bizim için bir amaç değil araç. Bu Avrupa Şampiyonası'nda derece yapan sporcular kota almayacak. İlk hedefimiz Azerbaycan'da nisan ayında yapılacak kota müsabakası. Orada final yapan sporcular, Paris Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanacak. 9 Mayıs'ta İstanbul'da Dünya Kalifikasyon Turnuvası yapılacak. Bundan dolayı sayın bakana teşekkür ediyoruz. Orada toplam 36 kota dağıtılacak. İstanbul'la birlikte olimpiyat yolculuğu başlayacak. Biz her sıklette iddialıyız."

Eroğlu, kariyerinde 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp'in 13. zaferini kazanarak rekor kıracağına inandığını vurguladı.

"Avrupa güreş tarihinde Rus güreşçi Aleksandr Karelin'le Rıza 12 Avrupa şampiyonluğuyla zirvedeler. Rıza da '13. şampiyonluğu kazanıp tarihi yeniden yazmak istiyorum' diyor. Kendisine inancımız tamdır. 12 kere şampiyon olan 13'üncüyü de olur. Kendisi ve Türk güreşi için yeni bir rekor. 5 dünya şampiyonluğuyla Rıza Cumhuriyet tarihinde büyüklerde en çok şampiyonluk kazanan sporcumuz. Rıza'yı 3 dünya şampiyonluğuyla Taha takip ediyor. Bütün rekorlar kırılmak için vardır. Şampiyon kardeşlerimiz vazgeçmedikleri için bu rekorlara sahipler. Umarım Avrupa Şampiyonası'nda yeni bir başarı hikayesiyle karşınızda olacağız."

"Türk güreşinde yeni Rızalara, yeni Tahalara ihtiyaç var"

Eroğlu, güreşte bir sistem kurduklarını dile getirfi.

"Göreve geldiğimizden beri yeni hikayeler yazmış, yeni başarılar kazanmış bir ekibiz. Bunu tek başıma başarmadım. Yönetimle, güreşçilerimizle, antrenörlerimizle birlikte başardık. Kişilerin kazandığı başarıdan çok sistemin kazandığı başarıya ihtiyaç var diyorduk. Bu sistemi kurduğumuzu düşünüyoruz. 2022 ve 2023'te 17'şer kez madalya kazandık. Rıza ve Taha'ya yüklenmiş bir Türk güreşi vardı, bu sorumluluğu takımın tümüne yaydık. Türk güreşinde yeni Rızalara, yeni Tahalara ihtiyaç var. 2022'de bu takım hem Avrupa hem dünya şampiyonu oldu."

Eroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Avrupa'nın en çok kotasına sahip olduklarını kaydetti.

"Şu anda grekoromende 2 kotamız var. Ülke olarak 2 serbest erkek, 2 de kadınla birlikte toplam 6 kotamız bulunuyor. Avrupa'nın 1'inci, dünyanın 4'üncü kota kazanan ülkesiyiz. Azerbaycan'da bu sayının artacağına inanıyoruz."

Milli takım antrenörü Nazmi Avluca ise şampiyonaya az bir sürenin kaldığını hatırlattı.

"Aralık'ta göreve geldik. Kısa süre içinde bir kamp yaptık. Daha önce beraber güreştiğim arkadaşlarla tecrübemizi yeni nesle aktarmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte yeni madalyalar almak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası olimpiyatlar için bir durak bizim için. Hedefimiz olimpiyat. Tam takım olimpiyatlara katılma hedefimiz var. Olimpiyatlarda da altın kazanmak istiyoruz. Güreş bizim ata sporumuz. Herkes bunun bilincinde. Altın madalya istiyoruz, altın için çalışıyoruz."

Rıza Kayaalp ise 13. şampiyonluğu için Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacağına dikkat çekti.

"Benim için çok önemli bir şampiyona, 13. şampiyonluğumu kazanıp bir rekoru kırmak istiyorum. Geçen sene egale etmiştim bu sene de nasip olursa hedefim rekoru kırmak."