Giresunspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatları ev sahibi ekibin tribünleri için 500 ile bin lira arasında, misafir takım tribünü için ise 650 lira olarak belirlendi.

Ayrıca, Giresunspor'un iç sahada 29. haftadaki Demir Grup Sivasspor veya 31. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakalarında "Giresunspor" logolu Passolig ile bilet alan taraftarlara, tribün biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak.